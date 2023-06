Druk op studentenkamers in Brussel blijft stijgen: 'De zoektocht begint soms al in de kerstvakantie'

Haar nieuwe plek is een grote verbetering, vindt ze. “Vorig jaar bedroeg de prijs voor mijn kot 345 euro zonder kosten. Volgend jaar wordt dat 455 euro. Dat is echt te veel voor wat je krijgt.” Igone was op zich wel tevreden over de kamer, maar het gebouw vertoont heel wat gebreken. In de vloeren zitten gaten en in het plafond heel wat barsten. Een klein raam moet de hele kamer verlichten. Van het stralende zonlicht buiten is binnen weinig te merken. “Naast het gebouw was er ook een hele tijd een kraakpand, wat tot veel overlast leidde. Er is zelfs enkele keren ingebroken,” zegt Igone.

Haar nieuwe plek is bijna het tegenovergestelde, en dat voor 380 euro zonder kosten. “De locatie is fantastisch. Daarnaast is er een fietsenstalling in het gebouw. Het appartement is een pak ruimer en er zijn heel wat ramen, waardoor de zon altijd wel ergens binnenvalt.”