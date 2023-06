Europese Centrale Bank verhoogt rente opnieuw: wat betekent dat voor jouw portemonnee?

"Je ziet wel een inkrimping van de vraag in de economie. En dat is uiteindelijk het doel. Als er minder vraag is, dan gaan de prijzen ook niet blijven doorstijgen. Dat heeft tijd nodig, maar je ziet toch dat de economie stilaan begint te vertragen", verklaart De Schryder de strategie van de ECB.

Het is belangrijk dat de economie niet te snel vertraagt, waarschuwt ze: "Technisch gezien spreken we in Europa nu van een recessie. Maar de cijfers blijven vrij stabiel omdat onze economieën veerkrachtig zijn. Het is belangrijk om het evenwicht te behouden zodat de gezinnen en bedrijven niet in de problemen komen."