Nooit was het wereldwijd zo warm tijdens de eerste 11 dagen van juni: "Toont opnieuw aan hoe snel het gaat met de opwarming"

De eerste 11 dagen van juni gingen we overigens boven die drempel van anderhalve graad opwarming wereldwijd. Het gaat om een tijdelijke overschrijding, en we spreken nog niet over een klimaatopwarming van anderhalve graad: daarvoor moet de anderhalve graad minstens 20 jaar structureel overschreden zijn.

Ook in 2015, 2016 en 2020 gingen we al even tijdelijk boven de symbolische drempel van 1,5 graden opwarming. Maar dat gebeurde dus nooit tijdens een maand juni, zo valt af te lezen uit de grafiek van Copernicus.