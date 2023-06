Rechts-populistische Finnenpartij krijgt plaatsje in nieuwe Finse regering van Petteri Orpo, huidig premier Sanna Marin moet plaats ruimen

Orpo zou morgen zijn verkiezingsprogramma onthullen. Dan zal blijken of hij zich aan zijn belangrijkste verkiezingsbelofte - een besparingsplan van 6 miljard euro - zal kunnen houden. De coalitiebesprekingen hebben deze keer langer geduurd dan normaal in Finland, vanwege meningsverschillen, met name over het klimaatbeleid en immigratie.

"We hebben meningsverschillen gehad over bepaalde punten en ik weet zeker dat we die nog steeds hebben, maar wat ons verenigt is dat we Finland op orde willen brengen", benadrukte de kandidaat-premier.

Rechts heeft al geregeerd met de Partij van de Finnen (voorheen de Ware Finnen) tussen 2015 en 2017, toen een splitsing binnen de eurosceptische partij leidde tot een hardere lijn.