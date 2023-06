Freya Van den Bossche (Vooruit): "Gemene roddel- en haatcampagne tegen Conner Rousseau, politieke tegenstrevers willen het hem moeilijk maken"

Freya Van den Bossche van Vooruit heeft het in "Terzake" over een "gemene roddel- en haatcampagne" tegen de partijvoorzitter en vermoedt dat dat meegespeeld heeft in de beslissing van de partijvoorzitter om zelf te communiceren over zijn geaardheid. "Het klopt dat Conner voelde dat de druk hoog was, anders had hij misschien wat langer gewacht."