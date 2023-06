Gratis water voor fruittelers en landbouwers uit Borgloon dankzij nieuw wateropvangbekken

"Hier was echt nood aan", zegt fruitteler Bennie Clerinx van Bemafruit uit Borgloon. "Samen met mijn zoon teel ik aardbeien, peren en appels. Hiervoor hebben we heel wat water nodig en dat is in droge periodes niet altijd vanzelfsprekend. Dat we uit dit wateropvangbekken nu gratis water kunnen komen oppompen, is echt een geruststelling."