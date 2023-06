Gedicht van 12-jarige Pommelien Thijs gaat onder de hamer voor Kom op tegen Kanker in Lier

In huisgalerij Art-uur in Lier is vanaf deze middag een gedicht te zien van zangeres en actrice Pommelien Thijs. Het gedicht maakt deel uit van een kunstveiling van Sint-Gummaruscollege, waar ze als tiener naar school ging, voor Kom op Tegen Kanker. "Ze maakte het in het eerste middelbaar toen ze pas 12 jaar was en staat gedrukt op een illustratie van haar toenmalige klasgenote Nette Peeters", zegt haar lerares van toen Anja Verbruggen.