Nieuw ontmoetingscentrum op komst in Kluisbergen: "Lokale verenigingen en Chiro kunnen er terecht"

De huidige parochiezaal Volkswelzijn werd in 1930 gebouwd. Bedoeling was om er onderwijs te geven, lokaal toneel mogelijk te maken en de jongeren en het verenigingsleven te huisvesten. "De zaal is oud en vochtig, de lokalen van de Chiro zijn meer dan versleten", zegt Geert Bonte van de vzw Parochiale Werken. "We hebben eens een raming laten maken om de zaal te renoveren, maar dat kostte 250.000 euro. Dan was het vocht er wel uit, maar we bleven met een oude zaal zitten. Een nieuwe zaal zetten kost 1 miljoen euro volgens een raming van een architect. Dat kunnen we alleen niet dragen. Daarom klopten we aan bij de gemeente."