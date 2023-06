Gent werkt aan kaart met gratis doucheplekken voor dak- en thuislozen

"Er zijn verschillende plaatsen waar dak- en thuislozen gratis kunnen douchen. Mensen die in de nachtopvang van het CAW verblijven, kunnen daar terecht. Daarnaast zijn er ook douches in het inloopcentrum aan de Oude Houtlei, ontmoetingshuis Villa Voortman, in het Caermersklooster en bij drugspreventiewerkers. In De Fontein in de Bloemekenswijk kunnen dak- en thuislozen ook hun kleren wassen", zegt Coddens.