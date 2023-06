Gevangenisdirectie in Merksplas neemt maatregelen na zware incidenten: "Onveiligheidsgevoel is groot"

Eén van de belangrijkste elementen die de veiligheid binnen de gevangenismuren ondermijnt, zijn de fel verouderde gebouwen. "Iedereen is het erover eens dat het gevangenisgebouw afgeleefd is en zwaar gerenoveerd moet worden. Daardoor zijn onze veiligheidssystemen niet performant genoeg, soms zijn ze gewoon zwak. Dit gebouw is niet meer waardig om een strafuitvoering in te doen", vindt de gevangenisdirecteur.

Eind 2025 staat de eerste fase van een grondige renovatie van de gevangenis in Merksplas gepland. Ondermeer de vleugel waarin vooral geïnterneerden verblijven, wordt dan aangepakt. "Soms gaat het ook over heel fundamentele dingen zoals de dikte van de muren of het gebruikte materiaal. Dat kan je nu moeilijk op korte termijn aanpakken, want dan ben je bezig met een totaalrenovatie die er over twee jaar aankomt."

Volgende week vindt er een onderhandeling plaats over de nieuwe veiligheidsmaatregelen. "De afspraken die we vorige keer hadden gemaakt met de directie waren niet slecht. Alleen waren dat vooral oplossingen op korte termijn. We willen vooral over de langere termijn nadenken", aldus nog de vakbondsman van het ACV.