Gevlekte witsnuitlibel die amper bij ons voorkomt al acht keer gezien in Zwin Natuur Park

"Of we nu in de toekomst meer gevlekte witsnuitlibelles zullen zien in het Zwin, blijft nog een vraag. "Het zou natuurlijk kunnen he", zegt Faveyts. "Die libelles vliegen uit in de lente op zoek naar poelen waar ze zich kunnen voortplanten. En in het verleden is het al gebeurd dat gevlekte witsnuitlibelles die in Nederland zijn aangekomen zich daar definitief hebben gevestigd. Alleen: bij de gevlekte witsnuitlibelles kan je heel duidelijk het verschil zien tussen mannetjes en vrouwtjes en ik heb tot nu toe enkel mannetjes gezien."