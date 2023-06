"Verantwoordelijke voor het varen op niet-bevaarbare waterwegen": hilariteit over vreemde jobtitel in RTBF-journaal 

Het is niet de officiële jobtitel van Gennart, die wel vaker in de media komt als het gaat over de Waalse rivieren, zo blijkt."Le responsable de l'activité au sein de la direction des Cours d'eau non navigables de la Région wallonne", zo wordt zijn functie omschreven. Die overheidsdienst houdt zich bezig met de "circulatie" (vooral kajakken en kanovaren) op de waterwegen en het crisisbeheer bij overstromingen of droogte.

De niet-bevaarbare waterwegen zijn de vele stromen en rivieren waarop geen scheepvaart mogelijk is. Maar dus wel andere activiteiten. En daarmee heeft Gennart voldoende te doen. "Niemand hoeft zich ongerust te maken: ik verveel me niet en ik heb veel werk", reageert hij bij Het Nieuwsblad op de commotie over zijn jobomschrijving.