Zoektocht naar overlevenden na scheepsramp voor Griekse kust gaat verder, ook vrouwen en kinderen bij slachtoffers

Waarom blijven mensen dit soort levensgevaarlijke tochten dan ondernemen? “Politici hebben de mond vol van opvang in eigen regio, maar we weten hoe die vluchtelingen in die “regio” behandeld worden. Dit schip is vertrokken in Libië, de horrorverhalen over folteringen van migranten, slavernij en zelfs massagraven waar ze in terechtkomen, zijn bekend”, zegt Didden. “Mensen kunnen en willen daar ook niet blijven. Ze vluchten naar Europa om daar bescherming te krijgen, maar hebben geen alternatieve, veilige routes.”