Heraanleg kruispunt Bijloke op Gentse stadsring start in 2024

"De aanpak van het kruispunt aan de Bijloke zal voor alle weggebruikers een verbetering zijn", zegt Jef Schoenmaekers van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Trams die nu over het kruispunt rijden komen nauwelijks op tijd door de toenemende verkeersdrukte. Voor fietsers en voetgangers is het telkens laveren tussen het drukke verkeer want er is te weinig plaats om over te steken. Ook voor automobilisten moet er een einde komen aan de chaotische verkeerssituatie."