Geen bijzonder onderzoek naar zaak-Sanda Dia: "Hoge Raad voor de Justitie mag zich op geen enkele wijze uitspreken over inhoud van rechterlijke beslissing"

Er komt geen bijzonder onderzoek van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) in de zaak-Sanda Dia. "De HRJ moet de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht respecteren (...) Bijgevolg mag de HRJ zich op geen enkele wijze uitspreken over de inhoud van een rechterlijke beslissing", laat de Raad weten in een persbericht.