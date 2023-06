Hondenbrokken zorgen voor file op E40 tussen Middelkerke en Gistel

Een simpele klapband zorgt sinds 15.15 uur vanmiddag voor heel wat verkeersellende op de E40. De bestuurder, die met zijn vrachtwagen onderweg was met hondenvoer, verloor de controle over het stuur en kwam in de gracht terecht. De man raakte lichtgewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Ondertussen begonnen de hulpdiensten de lading op te ruimen, die was op de weg en in de berm terecht gekomen. Het hondenvoer kan niet met kranen worden overgeladen, alles moet dus met de hand gebeuren en dat kan nog een hele tijd duren. Ondertussen is de rechterrijstrook afgesloten. Zeker tijdens de spits zorgt dat voor file.