Te koop: huis van geheimzinnige vrouw die Brugge een miljoenenschenking deed

Veel over de vrouw haar identiteit is niet geweten. In haar testament staat expliciet dat ze onbekend wil blijven. Het enige wat we weten is dat ze nog maar een tijdje in Brugge woonde en geen echte familie meer had. “Eigenlijk woonde de dame, een Nederlandse met Zwitserse connecties, hier nog niet zo lang. Maar toch was ze al zo verknocht aan onze stad dat ze besloot alles na te laten”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).