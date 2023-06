Radio2-presentatrice Kim Van Oncen komt met schrik vrij na brand in afvalcontainer: "Stond naast onze houten poort"

Kim is hard geschrokken. "We stonden gelukkig met vijf mensen buiten toen het gebeurde. Daardoor waren we er extreem snel bij", vertelt ze. "Het is zo warm en droog dat het minste vonkje genoeg is. De vlammen sloegen heel snel uit die container. Mijn hart ging 300 per uur want die bakken staan naast onze houten garage."

De brand was gelukkig snel onder controle. "We hebben zo snel mogelijk water gehaald. En veel vochtige doeken om over de vlammen te leggen."