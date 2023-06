"Iconische" scène in Taiwanese Netflix-reeks zorgt voor opstoot van #MeToo-onthullingen

Dat er binnen een half jaar presidentsverkiezingen zijn in Taiwan maakt de hele discussie extra politiek gevoelig, zeker in een land dat zich weleens op de borst durft te kloppen over gendergelijkheid (met name in contrast met de "conservatievere" buur China). DPP-voorzitter en -kandidaat William Lai heeft laten weten dat zijn partij beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag voortaan anders zal aanpakken en stelt ook wettelijke hervormingen voor. Ook hij citeert uit de reeks: "We zullen dit niet zomaar loslaten." Het is afwachten of hij dat ook kan waarmaken.