Inbraak bij juwelier in centrum van Hasselt

Volgens de eerste informatie zouden drie mannen rond 3.40 uur de poort geforceerd hebben met een krik. Daarna sloegen ze het glas van de etalage stuk met hamers. Ze zouden ongeveer 30 horloges buit hebben gemaakt. De politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) is nog met het onderzoek bezig.

Het is niet de eerste keer dat juwelier Franssen inbrekers over de vloer krijgt. "Ons team is diep onder de indruk", laat eigenaar Willem-Alexander Franssen weten. "We zijn vooral blij dat het bij materiële schade blijft. Dat kan altijd vervangen worden. We gaan ook nog meer inzetten om onze zaak te beschermen door te investeren in ondoordringbaar glas."