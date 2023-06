Zware cycloon gaat aan land in India en Pakistan: "Hier is de klimaatverandering echt zichtbaar"

Geograaf Gerard Govers (KU Leuven) zei dat vorig jaar ook al na de Pakistaanse watersnoodramp. "Het is moeilijk om over één individuele natuurramp iets te zeggen, maar het is wel een feit dat warme lucht meer vocht kan vasthouden - het gaat om 7 procent meer per graad extra. Hoe meer de planeet opwarmt, hoe zwaarder regens kunnen uitvallen. Ook de zee wordt warmer, dus ook het aanzuigeffect van vocht vergroot over zee. Als we logisch denken, dan kan je begrijpen dat moessonregens in intensiteit gaan toenemen. We kunnen ook modellen maken en dan zien we dat de kans op extreme neerslag in Pakistan meer dan proportioneel toeneemt."