Jouw vraag over Brussel: Ontstond de filmindustrie in Sint-Jans-Molenbeek?

Voor België vertrouwde Pathé op de Franse cineast Alfred Machin, die toen hij in 1912 neerstreek in Molenbeek zowat de pionier van de filmindustrie in België was. Pathé had in datzelfde jaar het productiehuis Belge Cinéma Film opgericht in Molenbeek, waar het zijn oog had laten vallen op het domein van Karreveld. Naast een kasteel en velodroom, stond er toen een grote hangar, die werd omgebouwd tot filmstudio. In de gebouwen van de velodroom kwamen ateliers en lokalen voor de artiesten.