Kan je echt gratis spullen krijgen via nieuwe Chinese app Temu? "Het is hen niet om de producten te doen, wel om je data"

Misschien hebt u er al over gelezen, uw kinderen erover horen praten of het zelf al geïnstalleerd: Temu. De nieuwe Chinese app is de meest gedownloade gratis app in België, ook al is hij hier nog maar twee weken beschikbaar. Alles op de app lijkt wel in korting te zijn, maar hoe kan dat winstgevend zijn? "Het is Temu vooral om je gegevens te doen", zegt professor e-commerce Roel Gevers.