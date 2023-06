KU Leuven brengt dieren- en plantensoorten in kaart tijdens BioBlitz: "Al meer dan 1.100 soorten ontdekt"

"Op dit moment zijn we bezig met de afvissing van de Dijle en een zijriviertje ervan om te zien welke vissoorten hier leven", vertelt Filip Volckaert, professor biodiversiteitsbehoud aan de KU Leuven. "Dit onderzoek kadert in de BioBlitz, een initiatief van de universiteit van Wageningen in Nederland, waaraan in totaal 17 onderwijsinstellingen in Europa deel nemen. Van 22 mei, de dag van de biodiversiteit, tot 30 juni onderzoeken de universiteiten en vrijwilligers de fauna en flora op hun campussen. In Leuven doen we dat op de campus van Arenberg."