Nieuw logo gemeente Schoten na week al afgevoerd na felle kritiek van inwoners

Een week later herkent het gemeentebestuur haar fout. "In de eerste plaats was het een intern project om de verschillende logo's die er bij de gemeentelijke diensten zijn, om die te verbinden tot één geheel", zegt burgemeester Maarten De Veuster (N-VA). "Die oefening is intern gebeurd en toen we ermee naar buiten kwamen, bleek er geen draagvlak voor te zijn. De reactie van de Schotenaren hadden we niet zien aankomen. Een logo moet verbinden. Als het niet verbindt, dan heeft het geen zin en moeten we terug naar de tekentafel", klinkt het.