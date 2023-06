Londerzeel wil Nederlands als 'speeltaal' op speelplein: "Meerdere kinderen hebben moeite met Nederlands"

De vzw De Rand die het Nederlandstalige karakter in de Rand rond Brussel ondersteunt, gaat de situatie op het speelplein in kaart brengen. "Zij zullen observaties doen en op basis daarvan gaan ze ons een verslag bezorgen met hun bevindingen. Zo weten wij als gemeente hoe we er kunnen voor zorgen dat Nederlands de 'speeltaal' wordt."