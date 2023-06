Werknemers maatwerkbedrijf Mirto in Gent zorgen ervoor dat je gps minder fouten maakt

Maatwerkbedrijf Mirto, met vestigingen in Gent en Eeklo, biedt vanaf volgende week een nieuwe dienstverlening aan: data labeling. Dat is een proces waarbij mensen fouten uit de interpretaties van systemen met artificiële intelligentie halen. Dat kan bijvoorbeeld bij gps. Mirto is het eerste maatwerkbedrijf in Oost-Vlaanderen dat data labeling voor artificiële intelligentie aanbiedt.