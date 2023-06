Man uit Lummen aangehouden voor poging tot moord in Heusden-Zolder

Ze troffen de bewoonster van het appartement, een vrouw van 66, die zwaargewond was. Ze kreeg ter plekke de eerste zorgen en is dan naar het ziekenhuis afgevoerd, ze was niet in levensgevaar. In het appartement vond de politie sporen van een vechtpartij. De vrouw wees een man van 70 uit Lummen aan als dader. De politie vond hem kort nadien in zijn woning in Lummen waar hij werd gearresteerd.