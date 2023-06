Startsein voor werken aan Rode Kruisplein en nieuw wooncomplex in Mechelen: "We zullen energie halen uit de bodem en rioolwater"

"Het speciale aan dit project is de combinatie van enerzijds geothermie, waarbij gebruik wordt gemaakt van de opgeslagen energie in de bodem. Dat geeft dan koelte in de zomer en warmte in de winter. En anderzijds gebruiken we riothermie. Dat zijn de afvalstromen van douches, wastafels en wasmachines die we gebruiken als geleidingsvloeistoffen om de gewenste temperatuur te krijgen", zegt schepen Geypen.