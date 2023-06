Natuurgebied Bolloheide Tremelo dicht wegens brandgevaar

Vanaf vrijdag 16 juni gaat het natuurgebied Bolloheide in Tremelo dicht voor bezoekers. "Dit is heidegebied, wat sowieso al vatbaarder is voor brand", zegt schepen Kris Torfs (Groen). "En de voorbije dagen hebben we op de milieudienst meerdere meldingen gekregen van mensen die daar roken, en dat is toch wel dé plek waar je dat niet moet doen."