Discussie over Europese natuurherstelwet blijft: stemming uitgesteld

Over de natuurherstelwet is al weken veel discussie, zowel het Europees Parlement als de lidstaten zijn verdeeld over de wet. Vandaag zou de Milieucommissie stemmen over de wet, een belangrijke stap om tot een definitieve natuurherstelwet te komen.

Zo ver kwam het niet. In totaal moesten de parlementsleden stemmen over meer dan 500 aparte onderdelen van de wet. Door tijdgebrek kwam het niet tot een stemming om het definitieve standpunt van de Milieucommissie te bepalen. "Het was ongelofelijk chaotisch", zei Groen-parlementslid Sarah Mathieu. "We zullen tot de volgende commissie op 27 juni moeten wachten om het eindresultaat te kennen."