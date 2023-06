Onderzoek naar slavernijverleden: "Nederlandse koningshuis verdiende minstens 545 miljoen euro aan kolonies"

De Oranjes hebben dus op uiteenlopende manieren geprofiteerd van de kolonies en dus van de slavernij, valt te lezen in het onderzoek. De belangrijkste algemene conclusies van het onderzoek zijn dan ook dat er zonder slavernij geen Nederlands koloniaal rijk was geweest. De politieke en economische elites waren in de periode van de 16e tot en met de 19e eeuw nauw met elkaar verbonden. De slavernij vormde toen het speerpunt van hun beleid. De Nederlandse staat was op "grootschalige" wijze betrokken bij de slavernij, stellen de onderzoekers. De gevolgen daarvan zijn tot op de dag van vandaag over de hele wereld waarneembaar, schrijven ze.



Het idee dat Nederland in die overzeese kolonies goede dingen ging doen, is niet langer houdbaar, stellen de onderzoekers. "Geweld, uitbuiting en onderdrukking waren essentieel voor het Nederlandse koloniale project. Dat moet je weten als je de "VOC-mentaliteit" looft, zoals premier Balkenende indertijd deed", zegt historicus Esther Captain, een van de samenstellers van het boek, in een interview met de Nederlandse krant NRC.