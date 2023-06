Voor journalistieke info wordt niet betaald: waarom VRT NWS het filmpje van Conner Rousseau niet heeft gekocht

Rousseau heeft programmamaker Eric Goens zelf gecontacteerd, om dit filmpje op deze manier op te nemen en te verspreiden, weet politiek journalist Pieterjan De Smedt. Na zijn passage in het programma "Het huis" zou Rousseau veel vertrouwen hebben gehad in de aanpak van Goens. "De kritiek hierop is dubbel: enerzijds had Rousseau aan de grote media beter zélf uitleg gegeven, anderzijds is er die vreemde vraag om betaling voor de beelden."

"Alle nieuwszenders verwijzen gewoon naar YouTube, waar iedereen het filmpje gratis kan bekijken", reageert Freya Van den Bossche in "Terzake". "Ik begrijp dat het de gewoonte is dat wanneer zenders of productiehuizen beeldfragmenten van elkaar nodig hebben, dat daar een vergoeding tegenover staat. Op geen enkele manier willen wij dat iemand hier rijker van wordt. Dit moet een boodschap zijn, die iedereen die dat wil gewoon kan bekijken."