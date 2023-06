Nieuw hoofdgebouw van vakantiepark Roompot in Eksel feestelijk geopend

Het nieuwe hoofdgebouw van het vakantiepark Roompot in Eksel (Hechtel-Eksel) werd feestelijk geopend. Daarmee is het park twee jaar na de officiële opening in 2021 helemaal klaar. In het nieuwe hoofdgebouw vind je uiteraard de receptie, maar er is ook horeca, een binnenspeeltuin, minimarkt en een plaats om fietsen te huren.