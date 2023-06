Oscarwinnares en oud-politica Glenda Jackson (87) is overleden

Glenda May Jackson, zoals de Britse actrice voluit heet, is haar carrière begonnen als theateractrice verbonden aan de Royal Shakespeare Company. Begin jaren 60 speelt ze haar eerste filmrol in "The Sporting Life". Eind jaren 60 wint ze haar eerste Oscar, voor haar vertolking in "Women in love", de verfilming van het gelijknamige boek van D.H. Lawrence uit 1920. Opvallend detail: Jackson is tijdens de opnames zwanger van haar enige zoon, Daniel.

Vooral in de jaren 60 en 70 rijgt Jackson de succesvolle rollen aan elkaar. In 1973 wint ze haar tweede Oscar, voor haar rol in "A touch of class". Jackson is één van de weinig actrices die de zogenoemde "Triple Crown of Acting" op haar naam heeft staan. Die titel komt acteurs en actrices toe die in hun carrière zowel een Academy Award (filmprijs) als een Emmy (televisieprijs) en een Tony Award (theaterrprijs) heeft gewonnen. Jackson is in haar carrière, die over zes decennia loopt, naast twee Oscars ook nog drie Emmy's, één Tony Award én twee BAFTA's gewonnen.