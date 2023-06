Onbekenden bekladden opnieuw Delhaizes in Gent en Brussel

Onbekenden hebben vannacht graffiti aangebracht op de Delhaizes aan de Watersportbaan in Gent, en 10 andere vestigingen in Brussel. In Gent staat op de inkom en de ramen onder meer "boycot" en "staak" geschilderd. In een mededeling naar de pers laten de actievoerders weten dat ze de winkelketen zullen blijven boycotten zolang het sociaal conflict blijft duren. Delhaize dient een klacht in bij de politie.