Overnemer gevonden voor Lustige Velodroom in Blankenberge: "na 90 jaar en 3 generaties blijft attractie dan toch bestaan"

In Blankenberge is een overnemer gevonden voor de Lustige Velodroom, de bekende wielerpiste met gekke fietsen. De huidige uitbater had eerder al laten weten dat het zijn laatste seizoen zou worden. De kans bestond dat er zo na negentig jaar en drie generaties een eind zou komen aan de iconische kustattractie. Maar dat is dus niet het geval.