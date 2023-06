Britse oud-premier Boris Johnson heeft parlement opzettelijk misleid, zegt commissie over illegale coronafeestjes

De gewezen Britse premier Boris Johnson heeft het parlement opzettelijk misleid. Dat is de conclusie van de parlementaire onderzoekscommissie over "Partygate", de naam die is gegeven aan de illegale feestjes die Johnson als premier tijdens de coronalockdown organiseerde in zijn ambtswoning. De commissie stelt vandaag haar bevindingen voor in het Lagerhuis, het Britse parlement. Johnson nam vorige week al ontslag als parlementslid.