Pizzazaak en dagwinkel rechtover Sportpaleis en Lotto Arena moeten tijdelijk dicht na brandstichting

Een pizzazaak en een aanpalende dagwinkel in de Tweemontstraat in Deurne moeten tijdelijk dicht. Dat heeft burgemeester Bart De Wever beslist. Beide zaken hebben dezelfde eigenaar en liggen in een drukke buurt. Op 24 juni was er nog een brand aan de gevel van de pizza-zaak. Een bromfiets werd er in brand gestoken. "Aangezien het om opzettelijke brandstichting gaat, acht de politie de kans groot dat de uitbater in de nabije toekomst nogmaals geviseerd zou kunnen worden", klinkt het.