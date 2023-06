Planten en bomen in gevaar door extreme droogte? Zo pakt Arboretum Kalmthout het aan

De unieke plantentuin in Kalmthout ziet er half juni heel anders uit dan in dezelfde periode 25 jaar geleden. "Toen was alles hier fris en groen in deze tijd van het jaar. Vandaag zien we al bruine plekken in het gazon terwijl die vroeger veel later of zelfs niet kwamen", zegt Rammeloo.

"Sommige planten en struiken maken kleinere blaadjes aan, door de opeenvolgende droge lentes en zomers. Sommige bomen gaan zelfs al in overlevingsmodus en werpen hun bladeren af zodat ze minder water gaan verdampen. Daardoor vertonen ze nu al prachtige herfstkleuren. Mooi voor het oog, maar allesbehalve goed voor de natuur."