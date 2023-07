PODCAST - Bloedbadnatie Amerika, over de onstuitbare wapenepidemie in de VS

Deze podcast duikt diep in de geschiedenis van het Amerikaanse wapengeweld en gaat terug tot de eerste (gewapende) slavenpatrouilles in de VS (de jacht op ontsnapte zwarte burgers die tot slaaf waren gemaakt). Deze podcast gaat over de strijd om land tegen de indianen, over de eeuwige roep om vrijheid en de Amerikaanse haat tegen tirannie. Ook mythes over het Wilde Westen worden in deze podcast ontkracht.

Over de drang naar het recht op zelfverdediging, en over de woedegolf in de VS die - gekoppeld aan breed verspreid wapenbezit - om de andere dag leidt tot een grote schietpartij op een openbare plaats, het werk, een supermarkt of een school. Veel eindeloos herhaald verdriet.

Wapens zijn zo Amerikaans als appeltaart, maar met ontzettend pijnlijke gevolgen. Sinds het geboortejaar van de podcastmaker (1968) zijn in de VS al ruim een half miljoen Amerikanen bezweken door kogels. Waarom is Amerika het meest gewelddadige land ter wereld? Ontdek het in deze spannende podcast van Björn Soenens. De klankmontage is van Daan Wallis.