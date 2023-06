Socialisten starten gevecht over voedselprijzen: minister Dermagne wil namen producenten publiceren als ze prijzen niet verlagen

De inflatie voor voeding en drank bedraagt op dit moment ruim 16 procent. Maar kan zo'n prijsblokkering wél in Frankrijk, dan is er in België geen politieke meerderheid voor te vinden. De rechtse partijen oordelen dat het marktverstorend werkt. Het risico is dat er producten uit de rekken verdwijnen als de verkoopsprijs aan banden gelegd wordt.

Voor de duidelijkheid: er ís in België al een procedure om op te treden als de marges van de producenten buitensporig worden. In dat geval kan het Prijzenobservatorium de Mededingsautoriteit waarschuwen, die dan de prijzen kan bevriezen. Alleen, dat is nog nooit gebeurd, ook al omdat er een stevige procedure aan gekoppeld is.