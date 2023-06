Brusselse naaktfotograaf voor de rechter na klachten over aanranding en verkrachting: "Hij deed alsof het normaal was"

Twee weken later zit Anna in zijn appartement in Schaarbeek. “We hadden eerst een lang gesprek. Hij vertelde over zijn achtergrond en de boodschap achter zijn kunst. Plots begon hij over de MeToo-beweging. Hij zei dat als hij een vrouw was, hij alles zou kunnen shooten zonder dat iemand zijn intenties in twijfel zou trekken. Maar omdat hij als mannelijke fotograaf vaak naaktmodellen fotografeert, hebben velen al snel een oordeel klaar over zijn werk.”

“Zo liet hij nog een aantal opmerkingen vallen”, gaat Anna verder. “Bijvoorbeeld dat ik bij mijn vertrek zowel positief als negatief zou kunnen terugkijken op deze ervaring. Hij zei me ook dat hij me heel knap vond, maar dat hij dat eigenlijk niet mag zeggen omdat het verkeerd opgevat zou kunnen worden."

"Hij voegde nog toe dat je in deze maatschappij tegenwoordig niks meer kan zeggen. Achteraf gezien, waren die uitspraken heel manipulatief. Ze creëren namelijk een drempel die het moeilijk maakt om je uit te spreken over ongewenst gedrag. Het is alsof hij zich er op voorhand al tegen probeerde in te dekken.”