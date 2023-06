Jobstudent Brecht redde pasgeboren baby in openbaar toilet in De Panne: "Prematuurtje gaf geen teken van leven meer toen ik aankwam"

"Zondagvoormiddag kregen we te horen dat er iets ernstig was gebeurd in het openbaar toilet. Ik ben er snel naartoe gelopen en het bleek om een bevalling te gaan."

"Toen ik in het toilet aankwam, was het baby'tje net geboren. Het gaf geen teken van leven. Het werd twee maanden te vroeg geboren. Ik heb de reanimatie opgestart tot de hulpdiensten er waren. Toen ze vertrokken, was er een hartslag en was er een goede kans dat de baby het zou halen. De laatste update die ik heb, is dat het kindje nog in leven is."