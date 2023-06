Schot gelost bij vermoedelijke familieruzie in Herentals, politie kan verdachte oppakken

De politiezone Neteland is donderdagmiddag rond 11.45 uur massaal uitgerukt voor een schietincident. In de Schuttersstraat is tijdens een ruzie een schot gelost. Waarschijnlijk gaat het om een geschil tussen familieleden. Niemand raakte gewond. Een halfuur na de feiten kon de politie de vermoedelijke schutter oppakken. Daarnaast zijn ook nog twee andere mensen meegenomen voor verhoor. Ook het wapen werd teruggevonden. Het is voorlopig nog niet duidelijk of de schutter de bedoeling had om iemand te raken of eerder een waarschuwingsschot heeft gelost.