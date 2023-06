Slechtvalk strandt op VRT en sterft mogelijk aan vogelgriep

In 2022 waren er in België 117 territoria die resulteerden in 64 geslaagde broedgevallen, dit jaar zijn er minder dan 100 territoria. Volgens schattingen van Natuurpunt zullen er dit jaar 15% minder succesvolle broedparen zijn van de slechtvalk en mogelijk is dat zelfs een zware onderschatting.



Territoria zijn de plekken waar de broedparen zich nesten. Vaak zijn dat hoge plekken, zoals de koeltorens in Doel, de St-Michiels en St-Goedelekathedraal in Brussel of de VRT-toren. Deze slechtvalk is dus geen verschijnsel van de zogenaamde "roofvogeltsunami" door het warme weer.