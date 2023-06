Spionagesoftware ontdekt op gsm's van magistraten en politieagenten: "Niet naïef zijn, er worden in ons land gevoelige onderzoeken gevoerd"

Justitieminister Van Quickenborne bevestigt dat er sporen van spyware gevonden zijn. "Het parket onderzoekt nu of het om een poging of een geslaagde poging gaat en wie er kan achter zitten. We moeten niet naïef zijn, er worden gevoelige onderzoeken uitgevoerd in ons land, door excellente magistraten die actie dúrven ondernemen. Bovendien is Brussel de spionnenhoofdstad van de wereld." Van Quickenborne veroordeelt deze praktijken ten stelligste. Hij benadrukt wel dat dit "vrij uitzonderlijk" is dat het bij magistraten en politieagenten gebeurt.