Tropische dagen? Hitteperiode? In Bütgenbach vroor het afgelopen nacht nog door "koudegat"

Van alle "koudegaten" in België is Bütgenbach wellicht het meest bekende. Het wordt daarom ook wel eens "het Siberië van België" genoemd. Maar ook in Mürringen (0,4 graden) en Braunlauf (1,8 graden als minimumtemperatuur) koelde het sterk af. Dat het om plaatselijke "koudegaten" gaat, blijkt uit het feit dat het hoogste punt van België, de Signal de Botrange, toch nog altijd op 10,5 graden kon rekenen als minimum. In Elsenborn, nog een plek in de buurt, koelde het af tot ongeveer 5 graden Celsius.

Steden zijn dan weer helemaal geen koudegaten. Daar kruipt de warmte overdag in de gebouwen en de verharding, waardoor de warmte er 's nachts lang blijft hangen.