Twee verdachten opgepakt na schietpartij op woning in Borgerhout

Een woning in de Maréestraat in Borgerhout werd afgelopen nacht beschoten. De schietpartij beschadigde de gevel, het raam en het rolluik. Er vielen geen gewonden. Kort na de feiten werd door de politie in Nederland een voertuig aangetroffen met twee inzittenden erin. Zij werden opgepakt als verdachten. Verder onderzoek moet meer duidelijkheid brengen over hun vermoedelijke betrokkenheid.

Het gerechtelijk lab en een explosievenhond kwamen ter plaatse om te kijken wie er in het getroffen pand woont, of wie er in de omgeving woont. "We hebben voorlopig geen aanwijzing dat het pand dat is beschoten, dat daar iemand woont die zich bezighoudt met drugscriminaliteit in Antwerpen", zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. "Dus wij gaan ervan uit dat een andere woning het doelwit was."