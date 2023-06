Tweehonderd personeelsleden van de stad Brugge leren branden blussen

Tweehonderd personeelsleden van de stad Brugge hebben een opleiding gevolgd om een beginnende brand te herkennen en er goed op te reageren. Ze leerden over de verschillende soorten brand, de beste blusmiddelen en hoe je evacueert. Maar ze mochten ook zelf oefenen. Eén voor één mochten ze met een branddeken een brandende frietketel afdekken en een klein brandje blussen met een brandblusapparaat."

De cursus kostte de stad zo'n 21.000 euro, maar schepen van Personeel Pieter Marechal (CD&V) spreekt van een goede investering. "We vinden het belangrijk dat, als er iets gebeurt, er mensen in de stadsgebouwen zijn om onze personeelsleden en ons patrimonium te beschermen. Die mensen moeten bij een beginnende brand kunnen inschatten of ze eventueel zelf kunnen beginnen blussen. Ze moeten ook weten hoe ze hun collega's veilig naar buiten kunnen begeleiden. Het is zeker niet de bedoeling van deze cursus om een eigen brandweer te organiseren binnen het stadspersoneel. Maar in die eerste crisismomenten moet er wel snel en correct gereageerd worden."